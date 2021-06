Yulia Vershinina : Neusser Stadträtin feiert Totenfest bei Szenetreffen in Leipzig

Yulia Vershinina mit ihrem Ehemann Mathias Krämer. Foto: Susann Friedrich Foto: Susann Friedrich

Neuss Was sich hinter der Abkürzung „WGT“ verbirgt, dürften nur die wenigsten wissen. Eine, die es weiß, sitzt für „Die Partei“ im Neusser Stadtrat und heißt Yulia Vershinina. Sie war jetzt in Leipzig beim „Wave Gotik Treffen“. Was es damit auf sich hat.