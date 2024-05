Kilometer sammeln in Neuss Anmeldungen für Stadtradeln ab sofort möglich

Auch in diesem Jahr können wieder vom 31. Mai bis zum 20. Juni Kilometer bei der kreisweiten Aktion Stadtradeln gesammelt werden. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad zu begeistern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Radfahrbegeisterte, die in Neuss leben oder arbeiten, können sich unter www.stadtradeln.de/neuss einem Neusser Team anschließen oder selbst ein Team gründen. Zudem sucht die Stadt Neuss wieder einen „Stadtradel-Star.“ Sie steigen in den drei Wochen nicht nur komplett auf das Fahrrad um (Ausnahme sind ÖPNV-Fahrten), sondern bloggen darüber. Am Ende haben sie die Chance Zubehör für das Fahrrad zu gewinnen. Interessierte können sich noch bis zum 13. Mai unter klimaschutz@stadt.neuss.de bewerben.