Initiative in Neuss : Der Stadtgarten soll ein Bistro bekommen

Neuss Die CDU will einen Antrag für Außengastronomie im Stadtgarten einreichen. Das Bistro könnte nach der Corona-Pandemie entstehen.

Ein Bistro in einem ökologisch gebauten Pavillon im Stadtgarten, das lokale, gesunde und nachhaltige Küche anbietet. So der Plan einer Elterninitiative rund um Katharina Franke. Sie bekommen Unterstützung von der CDU-Fraktion. Der stellvertretende Bürgermeister Sven Schümann hat sich als Vermittler angeboten. „Die Fraktion möchte die Initiative unterstützen und ihnen einen Rahmen bieten“, so Schümann. Er habe sich bereits mit Vertretern der Elterninitiative getroffen, um über das Projekt zu sprechen. Entsprechende Konzepte seien dem Bürgermeister vorgelegt worden, so Schümann. Nun soll der Antrag folgen.

„Schön wäre ein Bistro in der Nähe des Spielplatzes mit Anbindung zum See. Der Platz ist so wertvoll. Das muss man einfach nutzen“, erzählt Katharina Franke. Eine Alternative zu einem solchen neuen Pavillon wäre ein Haus im Stadtgarten, das bisher vom Grünflächenamt genutzt worden sei, so Sven Schümann. Er teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass der Antrag, beide Optionen beinhalte, sowohl einen Neubau als auch die Nutzung des bereits vorhandenen Hauses im Stadtgarten. Auch für Franke käme die zweite Möglichkeit in Frage, sollte der Bau eines Pavillons ausgeschlossen werden. „Wir sind bereits mit einer Architektin in Kontakt. Es wäre schön, wenn es klappt“, so Franke. Das Bistro solle als Generationen übergreifender Anlaufpunkt dienen. Man könne lokale Zutaten nutzen und aus ihnen zubereitete gesunde, saisonale Gerichte anbieten. Sie seien noch auf der Suche nach einem Betreiber für das Bistro, aber ein solcher lasse sich schnell finden, sobald genaueres feststehe, meint Franke.