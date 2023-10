Kulinarische Stadtführung Auf den Spuren des Kaffees im Neusser Hafen

Unscheinbar und etwas versteckt am Hafenbecken 2 liegt die Kaffeerösterei Bazzar. Hier an der Hansastraße produzierte Ideal Standard einst Keramikwaren für das Badezimmer. Bis vor zwei Jahren war in den alten Industriehallen die Hafenbrasserie Bohai zuhause. Seit 2014 wird dort aber auch frischer Kaffee geröstet und verpackt. Die Kaffeemanufaktur Bazzar gibt es zwar schon etwas länger (genau genommen seit 1996 in der Düsseldorfer Altstadt), seit neun Jahren entstehen nun aber in Neuss die hauseigenen Espresso-Sorten. Der perfekte Ort also, um bei einer Stadtführung von Neuss Marketing in die Kulturgeschichte des Kaffees einzutauchen.