Stadtelternrat in Neuss : „Schulen müssen aus Corona lernen“

Neuss Der Vorsitzende des Stadtelternrats fordert einen Runden Tisch nach der Pandemie.

Dirk Jansen Wir müssen abwarten, was da konkret auf den Tisch kommt und wie sich die Landesregierung die Umsetzung vorstellt. Das Ganze muss vor Ort ja auch machbar sein. Unabhängig davon fordern wir als Stadtelternrat einen Runden Tisch in Neuss. Dabei soll es um die Lehren aus der Corona-Krise gehen. Natürlich kann es ein solches Treffen aber erst geben, wenn es gesundheitlich unbedenklich ist. Ich trage gerade alle Adressen von Personen zusammen, die aus unserer Sicht am Runden Tisch mitwirken sollten, und schreibe sie an. Dazu zählen Lehrer, Politik, Schüler, Eltern und natürlich die Schulverwaltung.