Schnee in Neuss : Schnee: Stadtbusse fuhren und keine größeren Unfälle

Neuss Das befürchtete Schnee-Chaos blieb in Neuss aus. Polizei und Feuerwehr meldeten Sonntag Mittag einen bis dahin ruhigen Dienst mit zwei Unfällen und einer leicht verletzten Person.

Witterungsbedingt hatte es in Neuss zwei Unfälle gegeben. Am Samstag Abend, gegen 21 Uhr, hatte ein Kempener auf der A57 in Richtung Krefeld auf der Höhe des Anschlusses Neuss-West die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, und war laut Autobahnpolizei in die Leitplanken gerutscht. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der linke Fahrstreifen musste kurzzeitig gesperrt werden. Bei einem ebenfalls der Witterung geschuldeten Unfall auf der Kaiser-Friedrich-Straße in der Neusser Innenstadt, sei es laut Polizei am Sonntag Vormittag „nur“ zu Blechschaden gekommen. Nicht beeinträchtig war am Sonntag der Busverkehr. „Alle Linien fahren, es gab keine Unterbrechungen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer auf Nachfrage. Ab drei Uhr morgens und dann bis 10 Uhr seien die 17 Winterdienstfahrzeuge der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) im Einsatz gewesen, so Scheer weiter. Ein früherer geplanter Streu-Einsatz musste wegen des anhaltenden Regens verschoben werden. „Gegen 15 Uhr werden die Fahrzeuge ein zweites Mal losfahren“, sagt Scheer. Bei beiden Einsätzen werden alle Straßen im Neusser Stadtgebiet, die Bustrassen sowie die Kreisstraßen zwischen den Orten von Schnee befreit. Ob ein weiterer Einsatz in den Abend- oder Nachtstunden nötig sein wird, wird sich zeigen. Die Mitarbeiter jedenfalls stünden bereit.