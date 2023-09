Stadtbibliotek Neuss Bibliothek der Dinge: Kostenlos leihen statt teuer kaufen

Insgesamt gilt: Werkzeug, dass man nur gelegentlich braucht, leiht man besser, als es zu kaufen. Birgit Wolf-Bartz, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, war so etwas wie die „Geburtshelferin“ der Leih-Bar. Sie erklärte, wie das mit dem Ausleihen funktioniert und welche Voraussetzungen vorliegen müssen. Die „Neuss Agenda 21“ war nicht ohne Grund bei der Eröffnung der Leih-Bar dabei: Sprecherin Christine Vogel erklärte dazu folgendes: „Wir sind vor zwei Jahren an die Stadtbibliothek herangetreten. Eigentlich wollten wir einen eigenen Leih-Laden aufmachen. Aber wir haben keine geeignete Immobilie gefunden und in der Stadtbibliothek ist noch Platz.“