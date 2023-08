Ein Kegelspiel, ein großer Wackelturm oder Leitergolf: Wer für die nächste Gartenparty noch ein Spiel sucht, das die kleinen und großen Gäste unterhält – oder wer für eine Reparatur ein bestimmtes Werkzeug braucht, der kann demnächst in der Stadtbibliothek fündig werden. Dort wird nämlich ab Samstag, 16. September, eine sogenannte Leihbar eröffnet – und aus der Bibliothek wird eine „Bibliothek der Dinge.“ Dann können am Neumarkt neben Büchern sowie anderen physischen und digitalen Medien auch Alltagsgegenstände ausgeliehen werden. Dabei handelt es sich in erster Linie um Produkte, die in der Regel nur selten oder nur für einen kurzen Zeitraum gebraucht werden: Also zum Beispiele große Spiele, Werkzeuge oder Gegenstände, die man braucht, wenn man ein neues Hobby austesten möchte. Konkret lässt sich das Angebot in drei Kategorien einteilen: Da wäre „Do-it-yourself & Freizeit“, „Spiel & Sport“ sowie „Werkzeuge, Haushalt und Garten.“ Dazu gehört etwa auch ein Bollerwagen, ein Fenstersauger oder eine Sofortbildkamera.