Aus der Neusser Stadtbibliothek Spielideen für die Gartenzeit

Innerhalb eines sogenannten „Stretchy Bands“, das man sich wie ein überdimensional großes Haargummi vorstellen kann, stehen mehrere Spieler: In der Hand halten sie jeweils einen Ball, den sie auf einem Hütchen ablegen sollen. Das Problem: Das Band hält die Spieler zurück und so beginnt eine Rangelei darum, wer es in seine Richtung so ausdehnen kann, dass er seinen Ball als erstes ablegen kann. „Das ist eher etwas für die größeren Kinder“, sagt Wilhelmi.