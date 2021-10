Makerspace in Neuss : Stadtbibliothek mit neuem Angebot

Neuss Die Stadtbibliothek Neuss wird immer mehr zum Ort, wo sich Kreativität ausleben lässt. Dazu wurde jetzt ein sogenannter „Makerspace“ eröffnet. Dass sich trotzdem alles um Buch dreht, zeigt der Bibliothekstag in diesem Monat. Der Plan für diese Veranstaltung steht jetzt.

In dem sogenannten „Makerspace“, der am Samstag offiziell durch die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur, Christiane Zangs, gemeinsam mit Bibliotheksleiterin Claudia Büchel und der Verantwortlichen Birgit Wolf-Bartz eröffnet wurde, können verschiedene Angebote umgesetzt werden. Dazu zählen etwa Aktionen wie „Technische Angebote und Digitalisierung“, „Do-it-yourself-Projekte“, „Gaming“, „Programmierung und Coding“ sowie „Urban Gardening“. Einen ersten Eindruck konnten sich Interessierte bereits am Samstag verschaffen.

Und das ist nicht der einzige Termin, auf den die Stadtbibliothek in diesem Monat sieht. Neben der Veranstaltungsreihe „Neuss liest“ und einem Herbstferienprogramm für Kinder, gibt es auch eine Familienlesung zum offiziellen Tag der Bibliotheken am Sonntag, 24. Oktober. Um 14 Uhr wird die Autorin Babette Pribbenow aus dem ersten und zweiten Teil ihrer Reihe „Das Reitinternat Blossom Hill” vorlesen. Im Fokus steht die zwölfjährige Rosalie, die am berühmten Pferde-Internat „Blossom Hill“ aufgenommen wird und sich dort in ihrem neuen Leben zurechtfinden muss. Übellaunige Zimmergenossen und Intrigen bereiten ihr einen schwierigen Start, aber mit ihren Freunden bezwingt sie jede Hürde. Der Eintritt zu dieser Lesung, die im Rahmen des Projektes „Neustart Kultur“ stattfindet, ist frei. Eine Anmeldung wird nicht vorausgesetzt, ist aber erwünscht auf der Homepage der Stadtbibliothek.