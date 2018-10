Neuss: Stadtbibliothek befragt ihre Besucher

Umfrage unter Besuchern : Die Bibliothek als Wohlfühlort

In der Stadtbibliothek wird gearbeitet, aber auch gechillt. Die wenigsten nehmen die Hilfe von Mitarbeitern (wie Heinrich Euler, r.) in Anspruch. Foto: Helga Bittner

Neuss Eine erste Untersuchung der Stadtbibliothek hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Besucher das Haus am Neumarkt aufsucht, nur um Zeit dort zu verbringen. Ein Medium auszuleihen oder zurückzubringen, steht nicht im Fokus.

Was macht ein Besucher an einem normalen Tag in der Stadtbibliothek? Regale ablaufen und Medien aussuchen? Sich an einen der Computer setzen und im Internet surfen? Einen stillen Arbeitsplatz belegen und Fachliteratur büffeln? Formulare kopieren oder scannen? An Tablets spielen? Zeitung lesen? All diese Möglichkeiten (inklusive toben in der Kinderecke) gibt es, aber welche ist die wichtigste?

Trotz der Ferien herrscht ein reger Betrieb im Haus am Neumarkt. Etliche Tische an den Fensterfronten sind besetzt, so mancher Schüler ist darunter, der mit aufgeschlagener Kladde und Fachbüchern vermutlich schon zusammenträgt, was er in seiner Schule in knapp zwei Wochen vorlegen muss.

Ein anderer spielt mit seinem Handy, hat Kopfhörer auf, um niemanden zu stören. Auch der Lesesaal ist gut besetzt , während dort vor allem gearbeitet wird, haben andere Besucher offensichtlich anderes im Sinn: Sie sitzen in den gemütlichen Sesseln in den Gängen zwischen den Regalen mit den vielen Büchern, lesen Zeitung oder ein Buch.

„Dein Besucher, das unbekannte Wesen“ könnte fast als Überschrift dienen für eine Studie, mit der die Neusser Stadtbibliothek das Nutzungsverhalten ihrer Besucher erfassen will. Und eine erste Auflage mitsamt Befragung, entwickelt mit Hilfe der damaligen FSJlerin (Freiwilliges Soziales Jahr), hat dabei zutage gebracht: Die meisten Besucher sind weiblich (rund zwei Drittel der Befragten), und rund 41 Prozent haben die Bibliothek aufgesucht, obwohl sie keine Medien entliehen oder zurückgebracht haben. Gewissermaßen also „nur so“.



Das bestätigt, was die neue Leiterin der Einrichtung, Claudia Büchel, auch an ihren früheren Wirkungsstätten festgestellt hat. So will sie die Bibliothek als „dritten Ort“, die Aufenthaltsqualität der Einrichtung am Neumarkt stärken. Den Bau an sich könne sie nicht verändern, aber den Eingangsbereich und überhaupt einiges an der Gesamtoptik.

Gleichwohl weiß sie auch genau, dass das Ausleihgeschäft die Kernaufgabe der Bibliotheken bleibt: 59 Prozent der Befragten haben schließlich auch erklärt, etwas auszuleihen oder zurückzubringen. Wenn auch die Anzahl der befragten Personen von 243 (von denen nur vier die Umfrage vorzeitig abgebrochen haben und nicht eingerechnet wurden) auf den ersten Blick gering erscheinen mag, deutet sich die Tendenz jedoch an: Fast die Hälfte der Besucher nutzt die Bibliothek nicht zweckgebunden.

Dazu passt auch, dass 203 (von letztendlich 239) Befragte für die eigenen Orientierung nicht die Hilfe der Mitarbeiter in Anspruch genommen haben. Allerdings haben nur 66 Personen die Frage nach der Orientierung überhaupt beantwortet. Auf jeden Fall, so heißt es in einer Zusammenfassung für den Kulturausschuss, soll das bei einer weiteren Befragung noch mal „unter die Lupe genommen werden“.