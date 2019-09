Teilsanierung in Neuss : Das Stadtbad ist wieder geöffnet

Neuss Die Sommerferien wurden zu umfangreichen Sanierungsarbeiten genutzt.

Das Stadtbad der Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH hat seit Montag planmäßig wieder geöffnet. Vom 1. Juli an hatten umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in dem inzwischen 38 Jahre alten Schwimmbad stattgefunden. Der zweite Teil der Sanierungsarbeiten wird während der Sommerferien 2020 erfolgen.

Insgesamt investieren die Stadtwerke Neuss rund drei Millionen Euro in den Erhalt und die Attraktivierung des Innenstadtbades. „Das war eine Punktlandung und eine hervorragende Leistung aller an der Planung und am Umbau beteiligten Mitarbeiter und Firmen“, stellte Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz bei der Bad-Besichtigung am Morgen zufrieden fest.