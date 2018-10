Neuss: Stadtarchiv macht beim Tag der Restaurierung mit

Beim Tag der Restaurierung gewährte Restaurator Marcus Janssens (r.) Einblicke in seine Arbeit und beantwortete Fragen der Besucher. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Das Stadtarchiv hat sich am Tag der Restaurierung beteiligt. Es war die Premiere für die deutschland- beziehungsweise europaweite Veranstaltung, die nun jährlich am zweiten Sonntag im Oktober stattfinden soll.

Die Premiere war ein Beitrag zum europäischen Kulturerbejahr „Sharing Heritage“, das das Bewusstsein für das reichhaltige europäische Erbe fördern und die Bereitschaft zu seiner Bewahrung wecken sollte. Marcus Janssens, Restaurator des Stadtarchivs, gewährte daher am Aktionstage exklusive Einblicke in seine tägliche Arbeit und erklärte den Besuchern an verschiedenen Stationen die Ansätze und Arbeitsweisen bei der Konservierung und Restaurierung von Pergamenturkunden, Papierdokumenten und Fotomaterialien.