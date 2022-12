Sirenen in Neuss Stadt zieht Lehren aus dem Warntag

Eine knappe Woche nach dem bundesweiten Warntag hat die Stadt Neuss die Auswertung der Rückmeldungen an die Feuerwehr abgeschlossen. Diese hatte die Bevölkerung im Vorfeld des 8. Dezember, an dem der umfassende Probealarm erfolgte, gebeten, in einem Feedback-Formular online mitzuteilen, wo die Sirenen beispielsweise besonders gut und wo eher schlecht zu hören waren. „Insgesamt sind 403 Rückmeldungen bei der Feuerwehr Neuss eingegangen“, erklärt Marc Bohn, stellvertretender Pressesprecher der Stadt. „Mehr als 80 Prozent gaben dabei an, die Sirenen sehr gut oder gut gehört zu haben. Die meisten Rückmeldungen kamen aus dem Bereich der Neusser Innenstadt und aus dem Stadionviertel.“ Und eine Lehre aus der Warntag-Analyse ist: Im Stadionviertel gibt es noch Verbesserungsbedarf. Dort seien die Sirenen laut den Rückmeldungen aus der Bevölkerung insgesamt weniger gut wahrgenommen worden.