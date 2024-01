Hauptausschuss Neuss billigt Kaufvertrag Stadt zahlt elf Millionen Euro für die Galeria Kaufhof

Neuss · Ende Juni 2023 schloss die Galeria Kaufhof an der Niederstraße und damit ein Publikumsmagnet in der Innenstadt. Damit das Haus nicht lange leer steht, wird seit Monaten der Kauf der Immobilie durch die Stadt diskutiert. So ist der Sachstand.

25.01.2024 , 22:39 Uhr

Die Politik stimmt dem Kauf der leer stehenden Kaufhausimmobilie an der Niederstraße zu. Foto: Frank Kirschstein