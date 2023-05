Aktuell nur mittelmaß Neuss will fahrradfreundlicher werden

Setzt man das Lineal der Schulnoten an die Ergebnisse des jüngsten „Fahrradklimatests“ an, dann ließe sich die Neusser Leistung wie folgt zusammenfassen: gerade so bestanden. So erhielt die Quirinusstadt eine durchschnittliche Bewertung von 4,0 – dieselbe wie bei der vergangenen Erhebung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Jahr 2020. In ihrer Kategorie (Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner) belegt Neuss bundesweit Platz 18 von 40, landesweit immerhin Platz vier von 15. Mit einer Gesamtbewertung von 3,24 liegt die Stadt Erlangen bundesweit auf dem ersten Platz. Als besonders große Mängel hatten sich in Neuss die Reinigung der Radwege, die Fahrradmitnahme im Öffentlichen Verkehr und der Winterdienst auf Radwegen herauskristallisiert.