Antrag im Neusser Bauausschuss Stadt will Hammer Landstraße erneuern

Die Fahrbahn der Hammer Landstraße weist in vielen Bereichen Fahrbahnunebenheiten, Risse, Schadstellen und Spurrinnen auf. Das berichtet die Verwaltung, die in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch einen Vorschlag zur Diskussion stellt: Sie plant eine Erneuerung der Fahrbahndecke. Teile der Fahrbahn werden bereits mit dem Neubau der Bushaltestellen „Hansastraße“ sowie der Straßenwiederherstellung nach den Kanalbauarbeiten in Höhe der Gleisquerung beim Zugang zum Rennbahngelände – in Höhe der Industriestraße und in Höhe Hansastraße – grunderneuert.