Mobilität in Neuss Stadt prüft E-Scooter-Regulierung

Und plötzlich kam sogar Jesus ins Spiel. Was genau Vincent Cziesla (Linke) dazu motivierte, in der vergangenen Ratssitzung einen ausgiebigen Schlenker über die Passionsfestspiele in Oberammergau zu nehmen, blieb offen, allerdings sorgte sein Exkurs für hörbare Erheiterung im Saal. Bei der Veranstaltung in den bayrischen Alpen sei nämlich zuletzt darüber gestritten worden, ob „Jesus“ tatsächlich auf einem Esel auf die Bühne reiten darf. Die Tierrechtsorganisation „Peta“ lenkte nämlich ein, dass sich Jesus heute wohl auf einem E-Scooter fortbewegen würde. „Meine Damen und Herren, das glaube ich nicht“, richtete Cziesla sein Wort an die Ratsmitglieder, „Jesus wüsste nämlich, dass die Dinger im Weg herumstehen“, so der Vorsitzende der Fraktion Die Linke/DiePartei, der auch vor der Bezeichnung „sperriger Elektroschrott“ nicht zurückschreckte.