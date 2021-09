Modernisierung in Neuss : Stadt legt Pläne zur Spielplatz-Erneuerung vor

Neuss Mit dem Kinderspielplatzprogramm und dem Sonderprogramm „50 Spielplätze in fünf Jahren“ soll Neuss attraktiver für seine jüngsten Bürger werden. Die nächsten Maßnahmen im Überblick.

Viele Spielplätze in Neuss laden zu vielem ein, nur nicht zum Spielen. Das liegt am schlechten Zustand, denn sie sind nicht nur in die Jahre gekommen, sondern wirken marode. Mit dem Kinderspielplatzprogramm und einem Sonderprogramm zur Sanierung („50 Spielplätze in fünf Jahren“) soll Abhilfe geschaffen werden, jede einzelne Maßnahme ist dabei auch ein Kampf gegen den Sanierungsstau. Über die demnächst geplanten Maßnahmen informiert die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Das Gremium tagt am Montag, 21. September, ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses.