Mobilitätswende in Neuss Stadt will das Aufstellen von Fahrradboxen erleichtern

Die Stadt will den Radverkehr in Neuss bis 2035 verdoppeln. So steht es im Mobilitätsentwicklungskonzept. Doch mehr Fahrrädern erfordern auch mehr geeignete Abstellflächen. Die Verwaltung berichtete in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität von immer mehr Anfragen zur Aufstellung von Fahrradboxen in den eigenen Vorgärten. Der Hintergrund: Diese sogenannten Vorzonen sind teilweise in den Bebauungsplänen der Stadt als nicht überbaubare Grundstücksfläche oder private Grünfläche festgesetzt. Dementsprechend seien Fahrradboxen nur bedingt zulässig. Das will die Verwaltung jetzt jedoch ändern.