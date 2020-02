Eichenprozessionsspinner in Neuss : Stadt will Biozid gegen Giftraupe einsetzen

Neuss Weil das Mittel umstritten ist, soll es nur in Ausnahme-Situationen verwendet werden.

Nachdem im vergangenen Jahr an mehr als 450 Bäumen im Neusser Stadtgebiet Raupen oder Nester des Eichenprozessionsspinners beseitigt werden mussten, ist eine weitergehende Bekämpfung aus Sicht der Verwaltung zwingend erforderlich. Die rein mechanische Bekämpfung sei jedoch nicht mehr ausreichend, um den Befall mit der Schmetterlingsraupe einzudämmen. Darum schlägt die Verwaltung vor, in Zukunft das Mittel Foray ES einzusetzen, um der Raupen Herr zu werden. Darüber soll der Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch entscheiden.