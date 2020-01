Vermeintlicher „Willkommensbesuch“ : Stadt Neuss warnt vor falschen Jugendamts-Mitarbeitern

Neuss Unter dem Vorwand eines „Willkommensbesuchs“ haben unbekannte Personen bei einer Neusser Familie geklingelt. Sie gaben an, vom Jugendamt zu sein – eine Lüge, wie sich herausstellte. Stadt und Polizei warnen vor der Masche.

Was genau die ungebetenen Gäste vorhatten, ist nicht bekannt – doch es ist eine Nachricht, die Eltern in Neuss die Sorgenfalten auf die Stirn treibt: In der Neusser Nordstadt haben unbekannte Personen am Dienstag an einer Haustür geklingelt und vorgegeben, dass sie Mitarbeiter des Jugendamtes sind. Im Rahmen eines „Willkommensbesuchs“ wollten sie angeblich Informationen geben und Geschenke vorbeibringen. Der Versuch, sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, scheiterte, weil die Mutter an der Haustür misstrauisch wurde und umgehend die Stadt informierte. Die wiederum kontaktierte umgehend die Polizei.