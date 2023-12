Rhein erreicht 7,30 Meter Neuss wappnet sich gegen Hochwasser

Neuss · Ab einem Wasserstand des Rheins von sechs Metern laufen in Neuss die ersten Hochwasserschutzmaßnahmen an. Die hat Neuss auch eingeleitet. Am Wochenende wird der Pegel des Rheins deutlich über diesem Wert liegen.

15.12.2023 , 04:50 Uhr

Entlang des Rheins wurden Absperrbaken und Schilder aufgestellt, die vor Hochwasser warnen. Der Wasserstand wird am Wochenende aber noch unkritisch bleiben. Foto: Stadt Neuss

Von Christoph Kleinau