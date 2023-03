Angebot in Neuss Stadt vermietet Grillplätze jetzt auch online

Die Digitalisierung macht auch vor den öffentlichen Grillplätzen in Neuss nicht halt. Rechtzeitig zum Start der diesjährigen Grill-Saison am 1. April können Bürger nun einen weiteren Service als Onlinedienst nutzen: Als „neuen Baustein des laufenden Digitalisierungsprozesses im Serviceportal der Stadtverwaltung“ bezeichnet die Stadt die Tatsache, dass die öffentlichen Grillplätze jetzt auch online gebucht werden können. Auch die Bezahlung erfolgt künftig online (unter anderem per PayPal oder per Lastschrift). Damit können die Grillplätze zu jeder Uhrzeit reserviert werden.