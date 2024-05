Kunstförderpreisverleihung in Neuss Stadt zeichnet junge Musiker aus

multipler weltweiter Krisen nach Orientierung suchen. Einen Sonderpreis mit einer Zweckbindung über maximal 1500 Euro erhielt Daniel März, der sich als Lehrkraft an einer Musikschule noch für einen Wettbewerb engagiert und damit eine Künstlerpersönlichkeit ist, die ihre Schüler motiviert. Er überzeugte in seinem Vortrag mit besonderer Vielfalt und musikalischem Geschick. Das Geld kann für einen Kurs der Gitarrenklasse von Daniel März mit Abschlusskonzert eingesetzt werden. Der Kunstförderpreis der Stadt wird seit 1984 jährlich vergeben und richtet sich an Kunstschaffende bis 35 Jahren. Abwechselnd werden die Sparten Musik und darstellende Kunst sowie Gestaltung und bildende Kunst bedacht. Da in diesem Jahr keine Bewerbungen aus dem Bereich der darstellenden Kunst zu verzeichnen waren, gingen die Preise ausschließlich an Musiker.