Dringlichkeitsentscheidung in Neuss Deutschland-Ticket bleibt in Neuss ein Schüler-Ticket

Die Wirtschaft hofft auf den Erhalt des Jobtickets und schaute deshalb am Montag besonders interessiert auf das, was die Verkehrsminister der Länder und des Bundes dazu beschließen würden. Losgelöst davon und auch von der Frage, ob das Deutschland-Ticket im kommenden Jahr teurer wird, hat die Stadt für die Familien mit schulpflichtigen Kindern Klarheit geschaffen. Per Dringlichkeitsentscheid, den der Schulausschuss-Vorsitzende Ralph-Erich Hildebrandt gegenzeichnete, bestätigte sie die Verlängerung des Deutschland-Tickets für alle Schüler.