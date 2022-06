Neuss : Stadt Neuss unterstützt Zoll bei Groß-Kontrolle

Neuss Bei einer Schwerpunktprüfung im Gaststättengewerbe hat die Stadt Neuss am Freitag den Krefelder Zoll unterstützt. Was wurde dabei festgestellt?

Die Prüfungen fanden im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Krefeld bis in die späten Abendstunden statt. Die 37 Zöllner überprüften in 26 Gastronomiebetrieben, davon auch Shisha-Bars, die Beschäftigungsverhältnisse von fast 138 Arbeitnehmern. Vor Ort wurden bereits Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Beschäftigung eines Ausländers ohne Arbeitsgenehmigung gegen einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichteinhaltung des Mindestlohnes sowie ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. In 33 weiteren Fällen, so teilte der Zoll mit, sind weitere Prüfungen hinsichtlich der Einhaltung des Mindestlohnes, der Beitragsvorenthaltung, möglicher illegaler Beschäftigung von Ausländern oder Scheinselbstständigkeit sowie des Leistungsmissbrauchs notwendig.