Projekt der Lebenshilfe Neuss beendet Stopp für das „rollende Jugendzentrum“

Von Anfang an steuerte der Bus von Montag bis Freitag nacheinander Hoisten, Rosellen, Holzheim, Uedesheim und – auf Wunsch der Verwaltung – für einige Monate auch das Rheinpark-Center an. Immer war Monsieur mit Honorarkräften von 16 bis etwa 20 Uhr vor Ort, doch nicht immer war der Andrang groß, sagt Janßen. Oft gab es Wellenbewegungen, an denen abzulesen gewesen sei, wenn Sportvereine, Schützen oder Kirchengemeinden ein Angebot für die 11- bis 17-Jährigen in ihrem Ortsteil auf die Beine stellten. Von Anfang an aber sei Holzheim ein Renner gewesen. Deswegen steuerte Carmen Monsieur den Ort auch zweimal in der Woche an, nachdem der Versuch Rheinpark-Center wegen mangelnder Resonanz wieder eingestellt worden war. Als in Holzheim der Bus an seinem allerletzten Tag on Tour stoppte, seien Trauer und Unverständnis der Jugendlichen auch groß gewesen, berichtet Janßen.