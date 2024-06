Umweltausschuss in Neuss Wie die Stadt das Klimaschutzkonzept neu strukturiert

(jus) Klimaschutz in Neuss soll künftig fokussierter und effektiver betrieben werden. So lautet der neue Maßstab, den der Rat im März gesetzt hat. Die Folge: eine Neuausrichtung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK). In Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtkonzern ist ein Entwurf erarbeitet worden, in welchem die bisherigen Maßnahmen neu strukturiert und priorisiert worden sind. Was das konkret bedeutet, erklärte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses.