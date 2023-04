Sparmaßnahme in Neuss Ausgeplätschert – Stadt stellt Brunnen ab

Neuss · Im Stadtgebiet läuft noch kein einziger Brunnen. Dahinter steckt System und der Wille, so Geld zu sparen. Während die Verwaltung nachlegt und Brunnen ganz stilllegen will, regt sich in der Politik erste Kritik.

21.04.2023, 04:50 Uhr

Auch der Brunnen am Wolberoplatz bleibt in diesem Jahr länger im „Winterschlaf“ als früher. Das hat System. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau

Rund um Ostern nimmt die Stadt ihre Brunnen in Betrieb. Normalerweise. In diesem Jahr ist allerdings einiges anders, denn die Stadt spart – und nimmt den Bereich Grünpflege nicht aus. 100.000 Euro soll das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima jährlich einsparen, andererseits den Pflegestandard in den Grünanlagen auf jeden Fall beibehalten. Die Lösung: Pumpe aus. Zehn Brunnen sollen „vom Netz“.