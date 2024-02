Verschmutzung in Neuss Warum die Stadt eine Mülleimer-Stiftung ablehnt

Gerade an sonnigen Tagen erfreuen sich die Grünflächen in Neuss großer Beliebtheit. Doch mit zahlreichen Passanten geht auch viel Müll einher – zum Ärger der Anwohner. Denn wenn kein Mülleimer in der Nähe ist, werde der Abfall auch gerne schon mal auf den Grünflächen entsorgt, wie ein Bewohner der Neusser Nordstadt berichtet. Die Verschmutzung habe bereits solche Ausmaße angenommen, dass die Nachbarschaft – die in der Zwischenzeit schon selbst Müllsammlungen organisiert hatte – dem nicht mehr Herr wird. Nachdem das Angebot eines Anwohners, einen Abfalleimer zu stiften und für die damit verbundenen Kosten aufzukommen, von der Stadt abgelehnt wurde, erarbeitete er ein Konzept zur Reduktion der Abfallbelastung, das er in der jüngsten Sitzung des Beschwerdeausschusses vorstellte. Diese Initiative traf jedoch auf gemischte Reaktionen.