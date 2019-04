Breitbandausbau in Neuss : Stadt setzt Glasfaser eine neue Frist

Neuss Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ hat eine erste Frist, exemplarisch vier Straßen in Neuss wieder mängelfrei herzurichten, verstreichen lassen. Die Stadt fordert nun, dass dies bis Ende April geschieht. Denn weitere Arbeit wartet.

Der Ton zwischen der Stadt und der „Deutschen Glasfaser“ wird rauer. Eigentlich sollte das Unternehmen bis Anfang April an vier exemplarischen Straßen im Stadtgebiet die Mängel, die es nach den längst abgeschlossenen Tiefbauarbeiten nicht nur dort, sondern auch an weiteren Stellen im Stadtgebiet immer noch gibt, beheben. Bei den vier von der Stadt genannten Orten handelt es sich um die Gierer Straße und die Straße „Am Vogelbusch“ in Rosellen, die Hahnenstraße in Schlicherum sowie die Bettikumer Dorfstraße. Stadtsprecher Peter Fischer erklärt, dass man sich im Rathaus eine exemplarische Mängelbeseitigung an den genannten Stellen erhofft hatte, so dass die Baustellenabnahme erfolgen könne. „Aber das ist nicht geschehen“, sagt Fischer. „Wir haben der ,Deutschen Glasfaser’ nun eine Nachfrist bis Ende April gesetzt.“