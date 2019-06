Straßenverkehr in Neuss : Startschuss für neue Parkgebühren

Ab sofort gilt ein neuer Gebührenkatalog für die vier Parkhäuser der Stadt. Die erste Stunde ist jetzt frei, zuvor kostete sie 1,50 Euro. Foto: Neuss Marketing/NGZ

Neuss Ab sofort ist die erste Stunde in den vier städtischen Parkhäusern kostenfrei. Kurzparker zahlen weniger, wer länger als vier Stunden bleibt, muss tiefer in die Tasche greifen. Auch in den Stadtteilen wird es teurer.

Die City-Parkhäuser haben ihren Gebührenkatalog angepasst und nehmen ab sofort für die erste Stunde keine Gebühren mehr. Jede weitere Stunde kostet nun zwei Euro (vorher: 1,50 Euro), der Tageshöchstsatz bleibt bei zehn Euro. Parken in der Innenstadt ist damit günstiger – zumindest, wenn man das Auto weniger als vier Stunden ins Parkhaus stellt. Ab fünf Stunden zahlen Autofahrer nun acht statt 7,50 Euro, ab der sechsten zehn statt neun Euro. Auch die Preise außerhalb der Parkhäuser steigen leicht.

Die Stadt reagiert mit der Anpassung auf den steigenden Verkehr in der Innenstadt, Mitte Mai hatte der Stadtrat den Änderungen zugestimmt. Die derzeit gültige Parkgebührenordnung gilt seit dem Jahr 2006. „Wir testen die Gebühren nun ein Jahr lang und analysieren dann, wie es den so genannten Parksuchverkehr verändert hat“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Info Die vier städtischen Parkhäuser in Neuss Rheintor Rheinstraße 7, 720 Stellplätze Niedertor Adolf-Flecken-Straße, 308 Stellplätze Tranktor Europadamm/Hessenstraße, 458 Plätze Rathaus-Garage Michaelstraße, 89 Plätze

Der Plan: Die Gebühren für Kurzparker in den Parkhäusern Rheintor, Niedertor, Tranktor und Rathaus-Garage (insgesamt 1500 Stellplätze) sinken, dafür müssen Autofahrer mehr zahlen, die ihren Wagen im öffentlichen Raum abstellen. Dort steigt der Stundentarif um zehn Cent auf 1,50 Euro. In den Stadtteilen kostet eine Stunde Parken nun 70 statt wie bisher 50 Cent.

Die City-Parkhaus GmbH geht davon aus, dass durch die kostenfreie erste Stunde Umsatzeinbußen von etwa einer Million Euro entstehen werden. Das Geld soll mit den steigenden Kosten für Langzeitparker wieder reingeholt werden. Der Abendtarif von montags bis samstags wird beibehalten. Von 19 Uhr bis 7 Uhr kostet Parken pauschal drei Euro. Am Sonn- und Feiertags-Tarif ändert sich ebenfalls nichts: Von 7 Uhr bis 7 Uhr am Folgetag kostet das Abstellen des Autos pauschal drei Euro.

Wer in der Innenstadt einkauft, bekommt auch weiterhin einen Teil seiner Parkgebühren erlassen. Dafür bieten mehrere Geschäfte Wertschecks für ihre Kunden an. Zudem wird ab sofort ein neuer Anliegertarif eingeführt. Anwohner zahlen ab sofort für eine 24-Stunden-Dauerkarte in den City-Parkhäusern Rheintor, Niedertor und Tranktor jeweils 60 Euro im Monat.

Die Geschäftsführung der City-Parkhaus GmbH hatte in einer Studie erhoben, dass jeder dritte Autofahrer das Parkhaus vor Ablauf der ersten Stunde wieder verlässt. Verwaltung und Gesellschafterversammlung schlugen deshalb vor, die Tarife umzustrukturieren, sodass Kurzparker weniger zahlen müssen. Im kommenden Jahr soll nun mit allen saisonalen Effekten – etwa, dass im Winter weniger Autofahrer in die Stadt drängen – überprüft werden, wie die niedrigeren Parkhaus-Gebühren das Verkehrsaufkommen verändern. Nach Ansicht von Michael Klinkicht, Fraktionsvorsitzender der Neusser Grünen, steht die Stadt „kurz vor dem Verkehrskollaps“.