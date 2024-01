E-Flotte soll erweitert werden Stadt Neuss schraubt an der Mobilität ihrer Mitarbeiter

Neben den schon lange betriebenen klassischen Dienstfahrzeugen – besonders in den technischen Bereichen – wurde den Mitarbeitern bereits 2017 ein kleiner Fuhrpark an (Elektro-)Fahrrädern zur Verfügung gestellt. Weitere Dienststellen haben zwischenzeitlich Dienstfahrzeuge mit Elektroantrieb beschafft. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wurde Anfang 2023 der Ausbau des Fahrzeugpools durch zusätzlich sechs Elektroautos fortgeführt, die in einem Pilotprojekt ausgewählten Dienststellen zur Verfügung gestellt wurden. Zudem gibt es einen Fuhrpark von insgesamt zehn Fahrrädern/Pedelecs.