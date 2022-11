Kulturelle Festtagspäckchen in Neuss Veranstaltungen als Weihnachtsgeschenk

Und so sehen die Päkchen im Detail aus: Wer sich für das Tanz-Paket entscheidet, bekommt jeweils eine Karte für das „o Scapino Ballet“ aus Rotterdam, das am Donnerstag, 19. Januar, im Rahmen der internationalen Tanzwochen in die Stadthalle kommt, sowie eine für „Grupo Corpo“. Die Companie gastiert am Dienstag, 21. März, in Neuss. In einer anderen Päckchen-Variante werden drei Zeughauskonzerte geboten. Das „o Ciaroscuro Quartet“, gastiert am Sonntag, 5. Februar, im Zeughaus, am 10. März sind Julia Hagen & Alexander Ullman zu hören, am 14. Mai singt das Chorwerk Ruhr & Capella de la Torre. Im Paket „Neusser Dreierlei“ enthalten sind die Grupo Corpo (Tanzwochen) am 21. März, Alexej Gerassimez & Percussiongroup (Zeughauskonzert) am Freitag, 14. April, sowie Macatumbe (Acoustic Concert) am Sonntag, 7. Mai. Bestellungen an kulturamt@stadt.neuss.de.