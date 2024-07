Beteiligung der Bürger gefragt Stadt will Lärmbelastung in Neuss reduzieren

Denn in Teilen des Neusser Stadtgebietes herrscht eine hohe Lärmbelastung, insbesondere durch den Straßenverkehrslärm. Deshalb ist die Stadt Neuss laut EU-Richtlinie dazu verpflichtet, einen solchen Lärmaktionsplan zu erstellen. Die Veröffentlichung des Entwurfs der Lärmaktionsplan-Aktualisierung erfolgt digital noch bis Sonntag, 4. August, über das Online-Portal „Beteiligung NRW“. In dem Portal können der bestehende Lärmaktionsplan, die Aktualisierung sowie die neuen Lärmkarten eingesehen werden. Die Rückmeldung an die Verwaltung erfolgt ebenfalls über dieses Portal. Alternativ kann der Entwurf auch im Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima, Bergheimer Straße 67a, 41464 Neuss, Zimmer 15a, eingesehen werden.