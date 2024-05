Wegen Beschwerden in Gewerbegebieten Bekommt Neuss einen Lkw-Autohof?

Lkw, die im absoluten Halteverbot parken; Fahrer, die in Gebüschen ihre Notdurft verrichten, Reparaturen vornehmen oder Körperhygiene betreiben: In der Vergangenheit kam es in Neusser Gewerbegebieten immer wieder zu Beschwerden wegen solcher Beobachtungen. Kostenpflichtiger Inhalt Die Mitutoyo Europe GmbH – ein weltweit agierender Messtechnik-Anbieter – stellte wegen der geschilderten Probleme zuletzt sogar ein 20-Millionen-Euro-Neubauprojekt an ihrem jetzigen Standort an der Borsigstraße in Frage. Die Verschmutzungen seien zu einem gewissen Zeitpunkt derart eklatant gewesen, dass man sich sogar geschämt habe, Kunden an die Borsigstraße einzuladen und stattdessen auf einen anderen Ort auswich.