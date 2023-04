Nach Galka-Aus in Neuss Stadt plant Sanierung der „Alten Post“

Neuss · Das Café in der Alten Post mit dem vielleicht schönsten Biergarten in der Innenstadt wird so schnell nicht wieder öffnen können. Die Stadt als Besitzer des Hauses geht nach Angaben von Pressesprecher Marc Bohn davon aus, dass das Lokal bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

06.04.2023, 04:50 Uhr

Die Stadt plant die Sanierung der Alten Post. Foto: Neuss Marketing

Als Grund dafür nennt er unter anderem einen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, der – nach eingehender Prüfung des ganzen Objektes – höher ist als zunächst angenommen. „Im Ergebnis arbeiten wir gerade aus, wie das gesamte Gebäude modernisiert werden kann", sagt Bohn – also nicht nur das Lokal, sondern auch die vom Kulturforum genutzten Räume. Pächter des Cafés ist nach Angaben der Stadt nach wie vor der seit einer Woche spurlos verschwundene Groß-Gastronom Werner Galka. Er hatte das Objekt 2020 angemietet, um dort ein Bistro einzurichten, kam aber nicht zum Zug. Denn erst wurde in den Räumen ein Corona-Testzentrum untergebracht, danach verhinderten bauliche Mängel eine für den Februar angekündigte Wiedereröffnung.

(NGZ)