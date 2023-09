Wintersportstadt Neuss Stadt plant Eissportzentrum am Alpenpark

Am „Neusser Gletscher“ soll unmittelbar neben der Skihalle ein multifunktional zu nutzendes Eissportzentrum gebaut werden, das die marode Eissporthalle am Südpark ersetzt. Darin sind sich die Stadt, die Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH (NBE) und die „Allrounder Mountain Resort GmbH“ als Betreiber des Alpenparks grundsätzlich einig. Im Rat wurde am Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung der Entwurf eines entsprechenden „Letter of intend“ vorgestellt, der den bisherigen Stand der Gespräche zusammenfasst und die geplante Aufgabenverteilung skizziert. Findet diese Absichtserklärung die Zustimmung der politischen Gremien, soll nach einer Planungsphase von etwa drei Jahren Baubeginn sein. Investitionssumme: mindestens 20 Millionen Euro.