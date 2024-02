Bilanz in Neuss Stadt pflanzt mehr als 750 neue Bäume

„Klar zu erkennen sind die Erfolge unserer umfassenden Pflegemaßnahmen“, so Welpmann weiter. „Wie bereits 2022 bereits erkennbar, stabilisiert sich hierdurch der städtische Baumbestand deutlich“. Bei den jährlichen Überprüfungen der Baumkontrolleure bestätigt sich dieser Trend in der absoluten Zahl wie auch im prozentual sinkenden Anteil der ausgewiesenen Verkehrssicherungsmaßnahmen und Fällungen. Gerade mit Bezug auf ältere Bäume bleibe der Umbau und die Erweiterung des Baumbestandes in Zeiten des Klimawandels eine vorrangige Aufgabe bei der Pflege der Grünflächen in Neuss.