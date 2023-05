Sportförderung in Neuss Stadt Neuss kürzt Mittel für den Spitzensport

Im Sportausschuss wurde das am Dienstag heftig kritisiert. Am Ende blieb den Politikern allerdings nichts übrig, als dem Vorschlag zur Verteilung der reduzierten Mittel mit der Faust in der Tasche zuzustimmen. Für den Ringerclub KSK Konkordia, den Tennisclub Blau-Weiß und den Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß reduziert sich der Zuschuss zur Spitzensportförderung um 2500 auf 17.500 Euro im Jahr. Dem Neusser Schwimmverein wurden 5000 Euro zugestanden. Das addiert sich auf einen Gesamtbetrag von 57.500 Euro – bei 60.000 Euro, die im Topf waren. Sportdezernent Matthias Welpmann zeigte sich überzeugt, dass die Kürzungen keinen größeren Schaden anrichten werden, wurde aber dafür von Klaus Becker (Stadtsportverband) gescholten.