Landesgartenschau 2026 Neuss Kompromisse zur Laga-Erschließung

Auch Dietmar Dahmen (SPD) rügte den Vorschlag, den bestehenden Fußgängerüberweg Richtung Wendersplatz „nur“ auszubauen und in Höhe der Hafenverwaltung eine Fußgängerfurth an der Hammer Landstraße neu zu bauen, enttäuscht als „unzureichend“. Er verstehe die „umfangreichen Erwartungen“, erwiderte der Beigeordnete Hölters, der allerdings feststellen musste: „Die Planung gibt das wieder, was wir uns zutrauen.“ Also eine bauliche Lösung, die zu nötigen Verbesserungen führt – und vor allem bis 2026 fertig wird. Hölters: „Zeit ist der wesentliche Faktor.“