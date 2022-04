Gespräch mit der Neusser Tafel : Hohe Lebenskosten: Stadt sieht „sozialpolitisches Warnsignal“

Rebecca Schuh, Vorsitzende der Neusser Tafel, klagte zuletzt über großen Andrang in den Ausgabestellen. Foto: Simon Janßen

Neuss Der Sozialdezernent der Stadt hatte vergangene Woche ein Gespräch mit der Tafel angekündigt, um sich vor Ort ein Bild zu den zuletzt beschriebenen Problemen zu machen. Das sind die Ergebnisse.

(jasi) Eine Woche ist es her, dass Rebecca Schuh, Vorsitzende der Neusser Tafel, im Gespräch mit unserer Redaktion Alarm schlug. Der Tenor: Aktuell werde die Einrichtung an der Düsseldorfer Straße inklusive der Zweigstellen von derart vielen Menschen aufgesucht, dass die Mitarbeiter der Tafel an der Belastungsgrenze arbeiten. Ein Großteil der Menschen seien aktuell Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Stadt hat nun das Gespräch mit der Tafel gesucht. Dabei wurde nach Angaben von Sozialdezernent Ralf Hörsken bestätigt, dass es insgesamt, wie auch in anderen Städten, vor und nach Ostern deutlich mehr Kunden bei der Neusser Tafel gegeben habe. Der Andrang könne auf eine Reihe von Umständen zurückgeführt werden: Neben der Tatsache, dass es nur jeweils vier Wochentage in den beiden Wochen gab, spielten unter anderem auch die steigenden Lebenskosten eine Rolle und die Berichterstattungen über Hamsterkäufe, Erhöhung der Lebensmittelpreise, steigende Abschläge Strom und Heizung.

Die Stadt hat die Tafel darüber informiert, dass die Ukraine-Flüchtlinge, die privat, in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) und in städtischen Unterkünften untergebracht sind, entweder versorgt werden oder Leistungen zum Erwerb von Lebensmitteln erhalten. Die Neusser Tafel könne die Bedürftigkeit anhand der Leistungsbescheide überprüfen. Sollten noch nicht registrierte ukrainische Flüchtlinge bei der Tafel vorsprechen, werde man zukünftig diese Menschen an das Integrationsamt im Rathaus verweisen.