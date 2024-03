Stadtverwaltung Neuss vor Umbau Das Ende des Dezernats für Jugend und Soziales

Seine Chefsekretärin hat sich im Rathaus schon auf eine Position mit mehr Perspektive umorientiert, denn die kann ihr Ralf Hörsken nicht mehr bieten. Kostenpflichtiger Inhalt Ende April endet die achtjährige Amtszeit des Beigeordneten für Jugend, Soziales und Senioren. Und wenn er am 29. April sein Büro auflöst, bedeutet das auch gleichzeitig die Auflösung seines Dezernates. Die Linksfraktionen kritisieren das in Zeiten großer sozialer Herausforderungen als falsche Entscheidung (und Hörsken enthält sich jeder Kommentierung), doch eine Ratsmehrheit hat es so gewollt. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.