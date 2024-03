Bußgelder bis 1000 Euro möglich Stadt kündigt Kontrollen des Fütterungsverbots an

Viele Menschen glauben, dass sie mit dem Füttern von Wasservögeln, Tauben oder auch Nutrias den Tieren Gutes tun, schreibt die Verwaltung, tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Wild lebende Wasservögel etwa sind als „Selbstversorger“ nicht auf hingeworfene Brotkrumen angewiesen. Sie fressen von Natur aus das, was ihre Mägen am besten vertragen – und das finden sie in den städtischen Grünanlagen und Gewässern zur Genüge. Brot hingegen könne sie krank machen. Und es bringt Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Durch das Futter werden dem Wasser Nährstoffe zugeführt, die das Algenwachstum begünstigen. Die Folgen können Algenblüte, Sauerstoffarmut und ein Umkippen des Gewässers sein. Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt des Fütterns ist, dass das Futter Ratten anzieht.