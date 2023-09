Stadt Neuss kauft Post-Gebäude Handlungsfähigkeit in der Innenstadt zurückgewinnen

Die Stadt handelt und verhindert, dass ein Leerstand oder ein Verkauf an einen Investor, der das Gebäude nicht oder unzureichend nutzt, die Entwicklung in einem wichtigen Quartier am Rande des Innenstadtkerns blockiert. Das Bahnhofsumfeld mit dem Theodor-Heuss-Platz auf der einen und dem noch immer unbebauten Gelände der früheren Schraubenfabrik auf der anderen Seite wartet auf Entwicklung. Im Fall des Schraubenfabrikgeländes dauert dieses Warten nun schon Jahre, Folge einer der vielleicht größten Fehlentscheidungen des damaligen Stadtrates, der auf den Kauf des Geländes verzichtete und privaten Investoren den Vortritt ließ. Die Folge: Das Grundstück wurde zum Spekulationsobjekt, gebaut wurde bislang nicht. Dabei wartet die Stadt dringend auf neuen Wohnraum, der dort entstehen könnte.