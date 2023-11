Bürgermeister Reiner Breuer sieht Verhandlungen auf gutem Weg Galeria-Kaufhof-Immobilie könnte bald der Stadt Neuss gehören

Gut fünf Monate nach der Kostenpflichtiger Inhalt Schließung von Galeria Kaufhof an der Niederstraße in Neuss zeichnen sich für den wichtigen Einzelhandelsstandort in der Innenstadt neue Perspektiven ab. Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) konnte den Hauptausschuss des Stadtrates jetzt über einen neuen Stand der Verhandlungen mit dem Eigentümer der Immobilie, der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB), informieren. „Wir sind auf einem guten Weg. Unser Ziel ist der Erwerb der Immobilie“, sagt Breuer. Zwar gelte es noch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen und auch beim Kaufpreis müsse sich noch etwas bewegen, die Stadt sei jedoch optimistisch, dass sich diese Fragen kurzfristig lösen ließen.