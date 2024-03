Am Neusser Alpenpark Stadt gibt grünes Licht für Abenteuer-Spielplatz

Neuss · An der Skihalle soll im Frühjahr 2025 der XXL-Spielplatz „Murmels Abenteuer Alm“ an den Start gehen. Die Stadt will den Verantwortlichen keine Steine in den Weg legen.

18.03.2024 , 12:00 Uhr

Kinder und Eltern dürfen sich auf verschiedene Attraktionen freuen. Foto: Alpenpark Neuss