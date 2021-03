Kostenpflichtiger Inhalt: Damwild in Neuss : Nur Augenwischerei

(Archivfoto) Foto: Christoph Kleinau

Meinung Verwaltung und Politik, so scheint es, spielen Mikado: Wer sich zuerst bewegt, verliert. Die Stadt hat klar gemacht, dass am Abschuss einzelner Tiere – rechtlich möglich und in der Vergangenheit praktiziert – kaum ein Weg vorbeiführt, wenn man das Gehege nicht ganz abschaffen will.