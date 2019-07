Belegungsbindung in Neuss : Stadt erweitert Konzept für bezahlbaren Wohnraum

Belegungsbindung in Neuss

Neuss Die Stadt Neuss hat für Eigentümer von privaten Mietwohnungen das Programm „Ankauf von Belegungsbindungen“ aufgelegt. Damit soll ein weiteres Instrument zur Vergrößerung des Wohnungsangebots für Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen geschaffen werden.

Es ist Bestandteil des Konzepts zum bezahlbaren Wohnraum 2030 in Neuss. Ziel ist es, durch Gewährung eines Zuschusses von 2,20 Euro pro Quadratmeter und Monat an den Eigentümer, bezahlbaren Wohnraum zu sichern oder zu beschaffen. Die Stadt erwirbt im Rahmen dieses Konzeptes Belegungsrechte an nicht preisgebundenem Wohnraum.